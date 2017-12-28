Подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

В комитете по труду и занятости населения Мурманской области состоялась церемония награждения победителей и лауреатов (призеров) ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2007 года, при этом с каждым годом количество участников становится больше. В этом году в нем приняли участие 39 организаций, в том числе производственной и непроизводственной сфер, сфер образования и здравоохранения.

Победителями конкурса в 2017 году стали филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», Мурманская дистанция гражданских сооружений (филиал ОАО «РЖД»), Мончегорский дом-интернат для умственно-отсталых детей, мурманский детский сад № 115 и Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина.