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Мурманская область. Арктика19.12.19 09:30

Подведены итоги первого года работы в рамках проекта «Экологическое восстановление арктических рек»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области обнародовало итоги первого года работы в рамках проекта «Экологическое восстановление арктических рек», который реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020»(www.kolarctic.info) с начала 2019 года.

Участники проекта: Окружной административный совет губернии Норрботтен (Швеция); Печенгская общественная организация экологического просвещения «ЭкоЦентр» (Россия, партнер заповедника «Пасвик»); Парки и Дикая природа службы Метсахаллитус (Финляндия); Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Лапландии (Финляндия); Директорат водных ресурсов и энергетики (Норвегия).

В российской части проектом «ReArc» предусматривается картирование загрязнений от лесосплава и затоплений территорий рек Паз, Индель и Вяла для последующей очистки их русел. Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области выступает информационным партнёром проекта и оказывает поддержку в рамках своих полномочий.

Цель проекта: обмен знаниями и опытом в реализации практических мероприятий по восстановлению рек. Во время картирования, проводимого экспертами, разрабатываются рекомендации для дальнейших действий: какие меры будут наилучшими для восстановления первоначального состояния русел рек, расчистки, устранения барьеров для миграции и нереста рыб и др.

Итоги первого года работы были подведены во время серии заседаний руководящей группы проекта «ReArcс» участием экспертов из Швеции, Норвегии, Финляндии и России, прошедших в первой декаде декабря в пос. Никеле Мурманской области.

Эксперты обсудили ход работы по проекту в каждой из стран, а также наметили направления дальнейшей деятельности. Итоговая резолюция будет подписана представителями стран-участниц в начале 2020 года.

Во встрече также приняла участие и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова, руководитель отдела природопользования и разрешительной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области  Игорь Конюхов, директор Заповедника «Пасвик» Владимир Чижов, представители «ЦЛАТИ по Мурманской области».

«RеArс» направлен на восстановление баланса природных ресурсов всего арктического региона, это важно для каждого из партнёров проекта, – отметила Анна Багрова. – Обмениваясь опытом по реализации конкретных восстановительных мероприятий, мы сможем продвинуться вперед в этой работе. Возможно, этот опыт будет способствовать созданию более широкой программы, направленной на восстановление водных объектов всей Мурманской области.

 

 

 

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