Подведены итоги первых предметных олимпиад регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области

Подведены итоги трёх из 21 предметных олимпиад регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области: по французскому языку, химии и русскому языку.

11-12 января 9 школьников из Мурманска, Мончегорска, ЗАТО г.Североморск приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Учащиеся успешно справились с выполнением заданий теоретического и практического туров. По итогам олимпиады определены 1 победитель из Мурманска, 2 призера из Мурманска и ЗАТО г.Североморск.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 14 января приняли участие 71 учащийся из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатиты, г.Полярные Зори, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Заозерск, ЗАТО Видяево, Кольского, Терского, Ловозерского, Печенгского, Ковдорского, Кандалакшского районов.

Жюри определило двух победителей (учащийся 10 класса Мурманска и учащаяся 11 класса ЗАТО г.Североморск) и 14 призеров (школьники из г. Мурманска, г. Апатиты, п. Мурмаши Кольского района, сп. Алакуртти Кандалакшского района).

В течение двух дней 15-16 января 20 школьников из городов Мурманск, Оленегорск, Кировск, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, Кольского, Печенгского, Кандалакшского районов выполняли задания теоретического и практического туров олимпиады по химии.

Победителем стал учащийся 10 класса из Мурманска, трое учащихся 9, 10 и 11 классов из областного центра по решению жюри признаны призерами.