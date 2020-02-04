Подведены итоги работы ММТП в период низких температур

В период низких температур Мурманский морской торговый порт работал в штатном режиме. Об этом рассказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов по итогам работы предприятия в последнюю декаду января 2020 года, когда температура в Мурманске доходила до минус 27 градусов, а по Мурманской области – до минус 34.

«Акватория Кольского залива – незамерзающая. Это одно из стратегических преимуществ мурманского порта, которое позволяет эффективно обрабатывать грузы в направлении Арктики. Грузооборот ММТП составляет 17,5 млн тонн, из которых более 6,5 млн тонн мы обрабатываем в зимнее время. За этот период мы осуществляем погрузку более 100 крупнотоннажных судов», - сказал Алексей Рыкованов.

Все технологическое оборудование порта предназначено для работы в зимнее время. Оно изготовлено в арктическом исполнении, что повышает его надежность при эксплуатации в отрицательных температурах. Это касается и оборудования, которые связано с повышением экологичности производства, - оно также работает в круглогодичном режиме, включая зимний. Например, система орошения в зимнее время осуществляет генерацию снега.

«Ну, и конечно же, сотрудники ММТП еще надежнее, чем наша техника. На период зимнего времени мы обеспечиваем персонал теплой, надежной, комфортной для носки спецодеждой. А на случай ухудшения погодных условия, связанных с повышением ветра, понижением температуры, вводится дополнительное время на обгорев», - сказал Алексей Рыкованов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Порт находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря. Обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Порт является универсальным и обрабатывает широкую номенклатуру генеральных и навалочных грузов, в том числе в арктическом направлении.