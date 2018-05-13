Подведены итоги регионального этапа конкурса детских рисунков «Лес наш главный интерес», проводимого ФБУ «Рослесозащита» в связи с празднованием 80-летия службы защиты леса. Работы принимались филиалом с 15 марта по 1 мая. В текущем году в ЦЗЛ Ленинградской области поступило 94 рисунка. Филиалом была создана специальная комиссия, на долю которой выпала сложная, ответственная, но приятная задача выбрать лучшие рисунки.



Юные участники из Мурманской области оказались в призерах, поздравляем победителей!



В возрастной категории от 5 до 7 лет, 2 место занял – Косов Сергей Александрович, 7 лет, с работой - «Еловый лес», МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина.



В возрастной категории от 7 до 10 лет, 1 место – Щукин Андрей Владимирович, 10 лет, с работой - «Лес – наше богатство», МБОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина.



Названные работы будут отправлены ЦЗЛ Ленинградской области на Всероссийский этап конкурса в Московскую область.



В период с 11 по 31 мая центральный офис ФБУ «Рослесозащита» проведет Всероссийский этап конкурса.