Подведены итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Спорт глазами детей»

Подведены итоги регионального этапа Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», посвященного федеральному проекту «Спорт – норма жизни». За три месяца в Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области поступили более 500 рисунков, однако к участию в соответствии с требованиями положения о проведении конкурса были допущены 158 работ.

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, после тщательного анализа всех рисунков на итоговом заседании жюри победителем регионального этапа Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», посвященного федеральному проекту «Спорт – норма жизни», признан рисунок Забашта Софьи, 10 лет, п.г.т. Мурмаши, который будет направлен в Министерство спорта Российской Федерации для участия в федеральном этапе конкурса.

Дипломами лауреатов регионального этапа Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами детей», посвященного федеральному проекту «Спорт – норма жизни», будут награждены: Семенихина Анна, 11 лет, с. Териберка; Тютюнник Полина, 11 лет, ЗАТО Североморск; Грязина Таисия,11 лет, г. Мурманск; Кузовахо Егор, 7 лет, г. Оленегорск; Круглова Елизавета, 6 лет, г. Мурманск; Зимина Алена, 6 лет, г. Мурманск; Стенечкина Виктория, 10 лет, г. Мурманск; Клещева Марьяна, 10 лет, г. Мурманск; Кольца Кирилл, 8 лет, г. Мурманск.

Дипломы «За мастерство и выразительность» будут вручены Беженарь Софье, 7 лет, ЗАТО г.Североморск, и Матюшову Илье, 9 лет, г. Оленегорск.