Подведены итоги регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей 2005-2006 годов рождения

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы с 23 по 24 ноября 2017 года в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска проведен региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова сезона 2017-2018 гг. среди команд юношей 2005-2006 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из 5 команд образовательных организаций: Комплексной СШОР, Комплексной СШОР («Колатом» г. Полярные Зори), ДЮСШ «Юность» г. Апатиты, ДЮСШ № 3 ЗАТО г. Североморск и УСЦ г. Оленегорска.

Победителем соревнований стала команда Комплексной СШОР («Колатом» г. Полярные Зори), второе место заняла команда ДЮСШ № 3 ЗАТО г. Североморска, третье место заняла команда ДЮСШ «Юность» г. Апатиты.

Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.