Подведены итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля «Уникум» – 2017

В Мурманской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля «Уникум». Ежегодный фестиваль «Уникум» проводится под патронатом Министерства культуры Российской Федерации среди детских школ искусств, детских художественных школ. В фестивале приняли участие 68 учащихся детских школ искусств и Домов детского творчества городов и посёлков Мурманской области. На фестиваль было представлено 56 работ в номинации «Изобразительное искусство», 27 работ в номинации «Декоративно-прикладное искусство» и 32 работы в номинации «Фотоискусство».

Учащиеся детских школ искусств Мурманской области при реализации сюжетов живописных, графических, декоративно-прикладных работ использовали оригинальные и смешанные техники и материалы: акварель, гуашь, карандаш, гравюры, батик и керамика.

Живой отклик в детских работах нашли темы «Красота родной земли», «Регион глазами юного художника», «Гармония человека и природы»: «Дорога в Мурманск», «Оленеводы села Ловозеро», «Северные просторы», «Трифонов - Печенгский монастырь», «Звуки природы», «Гроздь рябины», «Деревенские зарисовки» и «В зимнем лесу».

В номинации «Изобразительное искусство» победителями стали воспитанницы Детской художественной школы № 2 г . Заполярный София Пахоленко и Анна Юдинских, ученик ковдорской Детской школы искусств Павел Назаревский, а также юные художницы Эльвира Закревская из Детской школы искусств № 4 г . Мурманска и Нелли Черепанова из детской художественной школы № 1 п. Никель.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» лучшими признаны Мария Гончарук - учащаяся апатитской Детской школы искусств, Дарья Шевк - ученица апатитского Дома детского творчества имени академика А.Е.Ферсмана, воспитанники детской художественной школы №1 п. Никель - Ксения Ступникова, Александра Шарафутдинова и Ирина Герасимчик.

Победителями в номинации «Фотоискусство» стали Алина Аксеновская, Ксения Виноградова - ученицы апатитского Дома детского творчества им. академика Е.А.Ферсмана.

Победители I этапа получают право принять участие во II (заочном) этапе Всероссийском фестивале юных художников «Уникум», который пройдет с 10 по 17 октября.

Финалисты будут приглашены в ноябре 2017 года в Санкт-Петербург для презентации своих работ и ознакомления с культурно-историческим наследием города. В рамках финала пройдут мастер-классы и творческие лаборатории, встречи с ведущими специалистами в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства, культурно-познавательные и экскурсионные программы.