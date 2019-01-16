Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живём и помним»

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в Мурманской области проведён региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живём и помним».

В конкурсе приняли участие 43 педагогических работника из образовательных организаций г. Мурманска, ЗАТО Александровск, г. Мончегорска, Кандалакшского района, г. Оленегорска, г. Апатиты.

Конкурсанты представили многообразие форм, методов и направлений организации патриотической работы с учётом особенностей региона.

В номинации «Подвиг бессмертен» победил авторский коллектив МАДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида» города Мончегорска, 2 место занял авторский коллектив филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» города Мурманска, 3 место – преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» Александр Дели.

В номинации «В авангарде патриотических дел» 1 место получил авторский коллектив МБДОУ г. Мурманска № 128, 2 место присуждено педагогу-организатору МАОУ ДО «ЦДОД» г. Полярный, ЗАТО Александровск Андрею Ямашу, тройку лидеров замкнула педагог-организатор МАОУ ДО «ЦДОД» г. Полярный, ЗАТО Александровск Юлия Бондаренок.