Подведены итоги регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области»

Конкурсная комиссия под руководством председателя Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимура Лапина подвела итоги регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области».

Как отметил руководитель профильного комитета Тимур Лапин, специалист МФЦ - это многогранная личность: он должен обладать знаниями в юриспруденции, должен быть психологом и обладать серьезными навыками в области IT- направления.

Конкурсная комиссия рассмотрела 28 заявок в трех номинациях: «Лучший МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки, оценила видеопрезентации и доклады на тему «МФЦ в жизни муниципального образования», провела очное собеседование с участниками в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» и приняла решение признать победителем регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области»:

в номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ с количеством более 5 окон предоставления государственных и муниципальных услуг» - МФЦ ЗАТО г. Североморск;

в номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ с количеством 5 и менее окон предоставления государственных и муниципальных услуг» - МФЦ города Полярные Зори;

в номинации «Лучший проект МФЦ» - МФЦ Мурманской области с проектом «Живой диалог с заявителями - как способ мотивации к регистрации в ЕСИА»;

в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» - Анну Галько, специалиста по работе с заявителями отделения МФЦ Мурманской области по Ленинскому округу.

Лауреатами регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области» признаны:

в номинации «Лучший МФЦ» - МФЦ ЗАТО Александровск, отделение МФЦ Мурманской области по Октябрьскому округу, МФЦ «Мои документы» Терского района;

в номинации «Лучший проект МФЦ» - МФЦ ЗАТО Александровск с проектом «Центральная система управления очередью» и МФЦ г.Кировска с проектом «Муниципальные услуги в инфографике»;

в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» лауреатами признаны:

Валентина Веселова, специалист 1 категории МФЦ г. Оленегорска;

Анна Головина, инспектор 2 категории МФЦ г. Апатиты;

Сергей Кудряшов, специалист по работе с заявителями отделения МФЦ Мурманской области по Первомайскому округу;

Ольга Долбиш, специалист по работе с заявителями МФЦ ЗАТО Александровск.

Победители регионального состязания в номинациях «Лучший МФЦ» (в категории «МФЦ с количеством 5 и менее окон предоставления государственных и муниципальных услуг), «Лучший проект МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ» смогут принять участие в федеральном конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в 2018 году.