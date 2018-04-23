Подведены итоги Тотального диктанта в Мурманске

21 апреля в Мурманском государственном техническом университете были подведены итоги всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». В этом году более 500 человек пришли на площадки акции, чтобы проверить свой уровень грамотности и доказать: «Писать грамотно – это модно!». Текст молодой российской писательницы Гузель Яхиной «Вечер» писали в трёх аудиториях МГТУ и в Информационном центре по атомной энергии на ледоколе «Ленин».

На оценку «отлично» с диктантом справились 18 человек, причём некоторые из участников уже не в первый раз написали диктант на «5». Все они получили сертификаты, а также подарки от партнёров акции.

На церемонии награждения участников акции приветствовали «диктаторы» – Юрий Ерофеев, Наталья Петровна Анисимова, учитель русского языка и литературы, финалист областного этапа конкурса «Учитель года Мурманской области-2015», а также представители партнёров и спонсоров. Много добрых слов было произнесено в адрес Мурманского государственного технического университета, ставшего в очередной раз организатором акции в городе Мурманске и основной площадкой её проведения.

23 апреля все желающие могут прийти в МГТУ, посмотреть свои работы, получить консультацию филологов (корпус «Л», с 17.00 до 19.00).

Всего 14 апреля Тотальный диктант написали в 1020 городах и поселках в 76 странах мира. Почти 120000 человек написали диктант онлайн.