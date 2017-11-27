Подведены итоги творческого конкурса «С любовью к маме»

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подвели итоги творческого конкурса, посвященного Дню матери. На протяжении нескольких месяцев более 400 юных северян готовили поделки для мам, посвящали им стихи, рассказы, рисовали портреты, снимали видеопоздравления.

По итогам работы жюри в номинации «Литературное творчество» лауреатами стали Дарья Пахомова из Мурманского академического лицея, Владислав Панченко из школы № 37 и Карина Алдошина Дома культуры Первомайский. Специальными дипломами были награждены Олеся Янбулатова из Кадетской школы города Мурманска, Екатерина Назипова и Дарья Морозова из Дома культуры Первомайский.

Победителями в номинации «Видеопоздравление» стали Артем Жарков, Дмитрий Гожев, Михаил Кравченко, Анастасия Чёрная, Алексей Орлов, Владимир Протченко из Мурманского политехнического лицея, заозерчанка Екатерина Кучерявенко, Мария Мосенцева, Тимофей Мосенцев из детского сада № 97 и учащиеся 1-х классов гимназии № 8. Обладателями специальных дипломов стали Варвара Аббазова и Мария Вакульская из гимназии № 7, Ирина Дидовец из детского сада № 79, воспитанники младшей группы детского сада № 129, Дмитрий Аветисян из прогимназии № 40, воспитанники второй логопедической группы из детского сада комбинированного вида № 89 и ребята из подготовительной группы детского сада № 73.

В номинации «Изобразительное творчество» лучшими стали Наталья Максиминишина из мурманской средней школы № 18, Полина Прокопенко и Софья Уварова из Мурманского международного лицея, Иван Макаров из прогимназии № 24, Полина Кисенко и Полина Миненко из Дома детского творчества им. А. Бредова, Ольга Ивонинская из прогимназии №40, Татьяна Химич из Дома культуры «Мурмаши», Милана Канапелько и Ольга Пушко из детского сада № 34, Дарья Кригер из детского сада № 57, Елизавета Шевченко из детского сада № 87, Юлиана Полякова из детского сада № 129, Екатерина Иванова и Златислава Плахина из средней школы №5, Ирина Филипенкова из мурманской детской школы искусств № 2, Галина Гусейнова и Арина Немкина детского сада № 46, Ульяна Терещенко из детской художественной школы Североморска, Алина Козлова и Анна Посыльная из детского сада № 79 и Алина Силивончик из детской школы искусств № 1.

Дипломами лауреатов в номинации «Открытка» награждены Анастасия Панфилова из прогимназии № 24, Кирилл Гиль из детского сад № 12 города Кировска, Егор Мунтян из детского сада № 21, Арсений Дудко и Виктор Самсонов из средней школы № 56, Мария Швецова из детского сада № 34, Кристина Таркова из школы № 37, Виктория Буркова и Вероника Бондаренко из Мурманского академического лицея, Глеб Коцюбинский из гимназии № 7, Дмитрий Свиридов из детского сада № 156, Мария Степанова и Евангелина Суровицкая из детского сада № 87, Анастасия Кузнецова из детского сада № 46, Ангелина Касьяненко из центра культуры и библиотечного обслуживания города Заозерска, Екатерина Паутова из Дома детского творчества Кольского района, Лада Слесарь из Центра творчества и досуга города Гаджиево, Алёна Забелина и София Артеменко из детского сада № 45 и Анна Чинаева из сельского дома культуры Коашвы.