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Мурманская область. Арктика11.04.18 07:30

Подведены итоги VI регионального конкурса сольного исполнительства на народных инструментах «Народные истоки»

В Мурманском колледже искусств состоялся VI региональный конкурс сольного исполнительства на народных инструментах «Народные истоки». Учредителем конкурса выступил комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатором – учебно-методический отдел Мурманского колледжа искусств. Цель конкурса – реализация творческой индивидуальности одарённых и профессионально перспективных учащихся и студентов, повышение интереса к народному искусству, жанрам народной музыки, исполнительству на баяне, аккордеоне, домре, балалайке, классической гитаре.

В конкурсе приняли участие 71 учащийся из 22 детских школ искусств Мурманска, Североморска, Североморска-3, Апатитов, Кандалакши, Полярного, Оленегорска, Оленегорска-8, Колы, Заозёрска, Мончегорска, Снежногорска, Заполярного, Ловозера, Ревды, Кильдинстроя, Видяева, Никеля, Сафонова и 11 студентов Мурманского колледжа искусств.

Обладателем Гран-при стал студент 4 курса Мурманского колледжа искусств Луконин Илья (аккордеон). Лауреатами I степени стали Глинский Сергей (1 курс колледжа, балалайка), Филиппова Наталья (2 курс колледжа, гитара), Галимон Владислав и Козырская Яна (ДМШ им. Э. С. Пастернак г. Североморск, гитара), Пискарев Владислав (ДМШ им. Э. С. Пастернак г. Североморск, балалайка), Коновалова Екатерина и Сыботова Руслана (ДШИ п. Сафоново, домра), Карпухин Дмитрий (ДМШ им. Э. С. Пастернак г. Североморск, аккордеон), Быков Данила (ДМШ п. Видяево, аккордеон), Милашов Сергей (ДМШ г. Снежногорск, баян), Богданов Степан (ДМШ № 6 г. Мурманск, баян).

Дипломом «За высокий профессионализм» удостоены концертмейстеры Михайленко Наталия Алексеевна (Мурманский колледж искусств) и Казакова Ирина Валерьевна (ДМШ им. Э.С. Пастернак г.Североморск).

 

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