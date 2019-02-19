Подведены итоги VI регионального смотра-конкурса авторских уроков преподавателей детских школ искусств «Хореографические фантазии»

В смотре-конкурсе «Авторский урок» жюри в составе ведущих специалистов по хореографии (В.Б. Выдрин - ведущий методист по хореографическому жанру отдела народного творчества ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», отличник просвещения РФ; С.Н. Прибытков - балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи» ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», заслуженный работник культуры РФ; Е.С. Мамай – балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость») дали профессиональную оценку 14 авторским урокам в номинациях: «Гимнастика», «Ритмика и танец», «Классический танец» и «Народно-сценический танец» преподавателей семи детских школ искусств городов Мурманска, Полярного, Полярные Зори и Кировска.

Дипломами I степени награждены: преподаватель Степанова С.Н. за подготовку с учащимися 7 класса детской школы искусств им. А.С. Розанова г. Кировска тематического урока «Развитие координации на уроках классического танца; преподаватель Князева Ю.С. за подготовку с учащимися 6 класса детской школы искусств № 3 г. Мурманска авторского урока «Различные виды вращений»; преподаватель Конев М.И. за подготовку с учащимися 4 класса детской школы искусств № 2 г. Мурманска авторского урока «Изучение манеры движений народных танцев»; преподаватель Шеховцова М.В. за подготовку с учащиеся 2 класса детской школы искусств г. Полярного тематического урока «Развитие физических данных» в номинации «Гимнастика».

Жюри отметили дипломом «Лучший концертмейстер» за высокий профессионализм М.К. Собакину - концертмейстера детской школы искусств № 2 города Мурманска.