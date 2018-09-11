Подведены итоги XII региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок»

Учредителем регионального этапа конкурса «В мире красок» является Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатором – учебно-методический отдел по работе с учреждениями дополнительного образования детей государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мурманский колледж искусств» совместно с государственным областным автономным учреждением культуры «Мурманский областной художественный музей».

В экспозицию выставки «В мире красок» вошли 420 работ 454 учащихся 21 детской школы искусств (по видам искусств) Мурманской области.

Жюри в составе: Феофилактов Александр Георгиевич – преподаватель ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств», заслуженный художник Российской Федерации; Кузин Владимир Владимирович - преподаватель отделения «Живопись» ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств», кандидат искусствоведения, член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»; Егоркина Лада Витальевна – преподаватель МБОУ ДОД Детская художественная школа г. Североморска; Чеботарь Вера Константиновна – преподаватель МБОУДО города Мурманска «Детская художественная школа», член Мурманского областного общественного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»; Омельчук Елена Алексеевна - преподаватель МБОУДО города Мурманска «Детская школа искусств № 1», определило победителями XIIIрегиональной выставки «В мире красок» в номинациях «Изобразительное искусство» 48 - работ; «Декоративно-прикладное искусство» - 20 работ; «Коллективная работа» - 12 работ.

Учащиеся школ при реализации сюжетов живописных, графических, скульптурных и декоративно-прикладных работ использовали оригинальные и смешанные техники и материалы: керамику, батик, гобелен, печатную и компьютерную графику, уголь, карандаш, гуашь, пастель.

Героями художественных работ стали образы из литературных произведений, народных сказок. Живой отклик в детских работах нашли темы героизма нашего народа в Великой Отечественной войне. Также излюбленными темами для детей остаются родной край, семья, друзья.