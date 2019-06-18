Подведены итоги XXII регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года»

Региональная комиссия по качеству Мурманской области утвердила итоги XXII регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года».

В конкурсе приняли участие 20 предприятий и организаций, представившие 33 наименования продукции и услуг: 16 – продовольственной продукции, 16 – услуг для населения и 1 – услуги производственно-технического назначения. География товаропроизводителей этого года: Мурманск, Североморск, Апатиты, Кольский район, Кировск, Снежногорск, Оленегорск, Мончегорск.

По результатам 28 товаров и услуг признаны лауреатами конкурса с правом представлять регион в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Наибольшее количество заявок на конкурс поступило в номинациях «Продовольственные товары» и «Услуги для населения». Звание лауреатов получила продукция предприятий, известных всем жителям нашей области: МПЗ «Окраина», «Хлебопек», «Полярис», «Мурманскпиво». Пищевая продукция, произведенная в нашей области, известна своим качеством во многих регионах России. Доказательство тому – пять предприятий Кольского Заполярья стали обладателями приза за лучший продовольственный товар России «Вкус качества» и одно предприятие получило звание «Золотая сотня».

В номинации «Услуги для населения» в этом году представлен широкий спектр услуг. С услугами в сфере здравоохранения выступили Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина и Мурманский многопрофильный центр им. Н.И. Пирогова; социальные услуги представили КЦСОНы из городов Снежногорск, Мурманск, Оленегорск, Апатиты; образовательные – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», дошкольные учреждения № 128 г. Мурманска и № 46 п. Молочный, Северо-Западный институт (филиал) МГЭУ; транспортные услуги - организация «Арктик-Транс»; услуги в области культуры - Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

В номинации «Услуги производственно-технического назначения» выступил постоянный участник конкурса Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Авронина КНЦ РАН с разработкой биологического метода защиты растений от вредителей в защищенном грунте.

Участники продемонстрировали высокое качество своих товаров и услуг, представили системы управления, действующие на предприятиях и в организациях, используемые технологии, социальные гарантии для работников, мероприятия по охране труда, ресурсо- и энергосбережению, рекламному сопровождению, благотворительную деятельность.

Конкурсанты, продукция которых удостоена званий лауреата и дипломанта конкурса, получили право использовать Знак конкурса на маркировке продукции и в рекламно-информационных целях в течение двух лет.

Лауреатам предоставлено право представлять нашу область в федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России».