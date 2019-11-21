Подведены промежуточные итоги работы проекта по разработке биотехнологии для восстановления загрязненного нефтью арктического

Совещание руководящей группы проекта «Биоремедиация арктического побережья» программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020», в ходе которого подведены итоги работы первого года проекта и намечены планы на следующий год, состоялось в норвежском Тромсё.

Партнеры проекта из Мурманской области, Норвегии и Финляндии, в том числе представители ЦСМ Росстандарта в Мурманской области, Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, ООО «Стурвик Консалт», Университета Тромсё – Арктического университета Норвегии, Финского института окружающей среды, представили сообщения о промежуточных результатах выполненной работы, посетили лаборатории Института Арктики и морской биологии Арктического университета Норвегии, в которых проводятся исследования.

Проект «Биоремедиация арктического побережья» направлен на разработку биотехнологии по комплексному освоению Арктического побережья от нефтепродуктов, которая должна стать более эффективным и экологически чистым решением по сравнению с уже существующими методами, так как основана на естественных процессах самовосстановления в окружающей среде. Окончание работ запланировано на 2021 год.

Результаты проекта будут доступны не только научному сообществу России, Норвегии и Финляндии. Рекомендации по использованию созданной биотехнологии для более совершенной рекультивации загрязненных нефтью прибрежных экосистем планируется представить заинтересованным организациям и ведомствам.