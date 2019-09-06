Подведены результаты конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году

Директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Минпросвещения России Мария Хлопотных информировала, что приказ об утверждении перечня учителей, в соответствии с которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности, был подписан Министром просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой 28 августа текущего года.

От Мурманской области среди победителей конкурса оказались:

Ванцева Алла Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3»;

Власко Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1» ЗАТО г. Североморск;

Гришина Валентина Иосифовна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. Апатиты ООШ № 3;

Рассохина Юлия Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Кольская СОШ № 2.