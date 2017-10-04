Подвели итоги III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь», спланировали следующий

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось очередное заседание организационного комитета по подведению итогов III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь» и планированию IV Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь».

В рамках совещания обсуждались итоги Арктического фестиваля этого года, сроки его проведения и формат в 2018 году, а также изменения состава оргкомитета.

Состоялось награждение участников и организаторов мероприятия. Отдельные слова благодарности были высказаны кураторам и участникам зон фестиваля, а также службам, обеспечивающим безопасность гостей фестиваля.

Наша справка:

III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь» проходил с 14 по 16 июля 2017 года. Традиционно его организаторами выступили АНО Фонд «Большая земля» и сельскохозяйственным кооперативом «LavkaLavka» (ЛавкаЛавка) при поддержке Правительства Мурманской области, администраций Кольского района и сельского поселения Териберка, а также ряда других общественных и частных организаций.

По экспертной оценке в дни фестиваля Териберку посетили порядка 4 тысяч человек.

Идея фестиваля – показать потенциал посёлка, дать импульс к развитию на основе местных ресурсов. Мероприятия проходили в течение двух дней на пяти площадках – потенциальных точках роста для территории: архитектурно-урбанистической, познавательного экотуризма, традиционных ремёсел и промыслов, гастротуризма и спортивного туризма.