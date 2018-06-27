Подвели итоги международных и внешнеэкономических связей в Мурманской области в первом полугодии 2018 года

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл очередное заседание координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве Мурманской области. Открывая заседание, первый заместитель главы региона отметил особое значение международных и внешнеэкономических связей для нашего приграничного края.

«Сохраняется положительная динамика внешнеторгового оборота Мурманской области, который в первом квартале этого года вырос на 14,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достиг 950 млн долларов США», - сказал Алексей Тюкавин.

Основной темой заседания стало подведение итогов международных и внешнеэкономических связей в Мурманской области в первом полугодии 2018 года, выполнение плана основных мероприятий, проводимых при поддержке правительства Мурманской области в регионе и за рубежом, и планирование работы на второе полугодие 2018 года.

Во втором полугодии 2018 года запланировано проведение ставших уже традиционными Мурманской международной деловой недели, Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества в Печенгском районе, Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь 2018». Комплексные экспозиции Мурманской области будут представлены на международных форумах «Арктика: настоящее и будущее» и «Offshore Marintec Russia» в Санкт-Петербурге.

Также на заседании координационного совета рассматривались вопросы: об опыте международных связей министерства здравоохранения Мурманской области и администрации ЗАТО г. Североморск. Кроме того региональным министерствам и ведомствам даны поручения по организации исполнения плана мероприятий рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области и Республики Беларусь.