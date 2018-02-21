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Мурманская область. Арктика21.02.18 15:39

Подвиг героя остаётся в памяти мурманчан

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Николая Ивановича Кононова.

– Наша главная задача – сохранить память о людях, защищавших нашу Родину от фашистских захватчиков, и передать память молодому поколению, – обратился к собравшимся Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Горожане традиционно собираются вместе у мемориальных досок, чтобы вспомнить подвиги героев Великой Отечественной войны. Патриотические мероприятия объединяют поколения мурманчан и способствуют сохранению истории.

Памятную доску Кононову установили на фасаде дома № 63 по проспекту Ленина, где до призыва на фронт проживал Николай Иванович.

Младший лейтенант Николай Кононов отличился во время Белорусской операции. 22-23 июня 1944 года Кононов участвовал в боях на подступах к Витебску. В районе деревни Орехи и станции Шумилино он лично уничтожил около 20 солдат и офицеров противника, подавил 3 огневых точки. 24 июня взвод Кононова в числе первых переправился через Западную Двину и с ходу вступил в бой, отбив вражескую контратаку. В том бою Кононов погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии младший лейтенант Николай Кононов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В митинге по случаю открытия мемориальной доски приняли участие представители правительства Мурманской области, администрации города Мурманска, Совета депутатов города Мурманска, судейского корпуса, культурных и образовательных учреждений, а также мурманские кадеты.

Городские власти ведут масштабную работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны: обновляются старые мемориальные плиты, создаются новые памятные знаки.

– Совместная работа общественников, ветеранов, депутатов и администрации города Мурманска в этом направлении дает хорошие результаты, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Очередным этапом нашей деятельности станет установка стелы в честь Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

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