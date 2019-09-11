Подводная дуэль в Баренцевом море

Экипажи дизель-электрических подводных лодок соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владикавказ» и «Калуга» (проекта 877 «Варшавянка») выполнили комплекс противолодочных задач в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Подводники отработали поиск, установление контакта, слежение и атаку подводного противника. Каждый из экипажей провёл маневрирование в подводном положении в различных режимах плавания при поиске и слежении за соперником, а также при отрыве от преследования и подготовке к торпедной атаке.

Как сообщает пресс-служба СФ, на заключительном этапе учения экипажи подводных лодок «Владикавказ» и «Калуга» отработали ведение стрельбы практическими торпедами по подводной цели в дуэльном варианте.

По предварительной оценке командования, оба экипажа успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав высокую профессиональную подготовку.