Подводная лодка Северного флота «Владикавказ» начала переход в Балтийское море для участия в Главном военно-морском параде

Дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владикавказ» вышла из базы в городе Полярном и приступила к переходу в Балтийское море для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в городе Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля.

Подводная лодка следует в надводном положении экономичной скоростью. Она совершила переход из Баренцева в Норвежское море. Во время перехода её экипаж будет совершенствовать военно-морскую выучку и отработает ряд учений спасательной направленности и по борьбе за живучесть корабля. Прибытие подводной лодки в Кронштадт ожидается в первой половине июля.

В настоящее время первые участники Главного парада ВМФ от Северного флота уже прибыли к месту назначения. Три противодиверсионных катера продолжают переход в Санкт-Петербург по внутренним водным коммуникациям.

Как сообщает пресс-служба СФ, основные силы Северного флота, задействованные в Главном военно-морском параде, приступят к перебазированию в начале июля.

В Главном военно-морском параде от Северного флота примут участие 4 корабля первого ранга, в том числе головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», выполняющих задачи дальнего похода в Карибском море. Всего в параде будут задействованы более 10 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также 9 самолётов и 7 вертолётов Северного флота.