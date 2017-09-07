Подводная лодка Северного флота «Владикавказ» прибыла в главную базу Кольской флотилии

В главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота – город Полярный, прибыла дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» с экипажем однотипной подводной лодки «Калуга». Более трёх месяцев подводники находились вдали от пункта постоянного базирования. Экипаж успешно выполнил задачи дальнего похода, принял участие в Главном Военно-морском параде в Кронштадте и отработал поставленные задачи боевой подготовки на Балтике и в Баренцевом море.

На пирсе главной базы командир подводной лодки капитан 2 ранга Виталий Попов произвёл доклад заместителю командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмиралу Анатолию Минакову об успешном выполнении задач межфлотского перехода. Подводники выразили готовность к новым походам после пополнения запасов и кратковременного отдыха.

От лица командования Северного флота контр-адмирал Анатолий Минаков поздравил военных моряков с возвращением в родную базу и пожелал дальнейших успехов в службе и боевой подготовке.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после кратковременного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановой боевой подготовке в базе.

Наша справка:

ДЭПЛ «Владикавказ» была построена на судостроительном заводе Красное Сормово и зачислена в состав Северного флота. Наименование «Владикавказ» было присвоено кораблю после подписания договора о шефском взаимодействии с администрацией Северной Осетии в 1997 году.

В 2015 году корабль прошел плановый ремонт и модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка» (г.Северодвинск Архангельской области), комплекс ходовых испытаний на Белом море и вернулся в строй соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

В 2016 и в 2017 годах корабль неоднократно выполнял задачи походов и мероприятий боевой подготовки в морской зоне.

Дизель-электрические подводные лодки данного проекта являются одними из наименее шумных подводных кораблей. Оснащены современным ракетным и торпедным вооружением, отличаются высокой скрытностью. Основное предназначение – борьба с надводными кораблями и подводными лодками.