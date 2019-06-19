Подводная лодка «Владикавказ» уничтожила отряд надводных кораблей условного противника

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провёл учение по уничтожению отряда надводных кораблей условного противника в Баренцевом море.

Учение проходило во взаимодействии с кораблями соединений Кольской флотилии и судами вспомогательного флота, которые обозначали надводного противника. В отряд вошли большой десантный корабль «Кондопога», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Юнга», а также морской буксир «Секстан».

Как сообщает пресс-служба СФ, подводная лодка выполнила поиск надводных целей, определение их координат и осуществила торпедную атаку. Торпедная стрельба была выполнена практическим боезапасом. Все торпеды поразили назначенные цели, условно нанеся критические повреждения кораблям отряда, проходя под корпусом или в районе винто-рулёвой группы.

После выполнения боевого упражнения учебные торпеды были подняты на борт катера-торпедолова и доставлены в базу.

Экипажи всех кораблей, участвовавших в учении, также вернулись в пункты постоянного базирования, успешно выполнив все поставленные задачи на выход в море.