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Мурманская область. Арктика03.02.18 07:10

Подводникам Северного флота рассказали об особенностях военной ипотеки

В главной базе подводных сил Северного флота – гарнизоне Гаджиево –состоялась встреча представителей Северного регионального управления жилищного обеспечения (ФГКУ «Северрегионжилье») с военнослужащими – участниками накопительно-ипотечной системы (НИС).

На вопросы подводников ответил начальник отделения реализации НИС Андрей Гаврилов. Также он рассказал о перспективах развития военной ипотеки и об особенностях реализации права на жильё военнослужащих, вступивших в накопительно-ипотечную систему.

Во встрече приняли участие более 40 молодых офицеров, проходящих военную службу на кораблях и в соединениях подводных сил Северного флота. Большинство из них уже приобрели в собственность квартиры в различных регионах России и при этом получили служебное жильё в гарнизоне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время более трети военнослужащих Северного флота стали участниками военной ипотеки, которая даёт возможность иметь в собственности несколько объектов жилой недвижимости.

 

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