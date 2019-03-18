Подводники Северного флота встречают профессиональный праздник, готовясь к новым походам

Экипаж подводного ракетного крейсера Северного флота «Юрий Долгорукий» под командованием капитана 1 ранга Сергея Морозова сегодня занимается своей плановой боевой учебой в гарнизоне Гаджиево в Мурманской области. Подводники готовятся к очередным выходам в море, совершенствуют свои навыки по управлению сложнейшей техникой и оружием, до автоматизма отрабатывая свои действия во время корабельных учений и тренировок.

И хоть сам корабль вошёл в состав флота не так давно – в январе 2013 года, его экипажу есть чем гордиться. Это и пуски межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из акватории Белого и Баренцева морей, в том числе и залповые, и автономки с подлёдным плаванием.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж «Юрия Долгорукого» – это лишь один из десятков коллективов моряков-подводников Северного флота, благодаря службе которых интересы России надежно защищены.