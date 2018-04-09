Подводники СФ продолжают совершенствовать профессиональную выучку в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море

Один из ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота успешно выполнил комплекс задач по противодействию подводному противнику в полигонах боевой подготовки СФ в Баренцевом море.

Экипаж крейсера во взаимодействии с многоцелевой атомной подводной лодкой отработал манёвры отрыва от преследования, уклонения от атаки условного противника с постановкой ложной цели, а также выполнил условную торпедную стрельбу для образования полыньи во льду.

Подводники различных соединений подводных сил СФ продолжают совершенствовать профессиональную выучку в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках плановых учений они отрабатывают взаимодействие, организацию связи, тактику применения оружия в различной обстановке, получают практику подлёдного плавания, поиска полыньи и всплытия во льдах, а также ряд других специальных задач.