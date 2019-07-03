Подводников не понять тем, кто на берегу - Юрий Бояркин

Страшная трагедия, которая унесла жизни 14 офицеров-подводников, вызвала потрясение у жителей Мурманской области и всей страны. В Мурманске региональные парламентарии, представители правительства области и общественной организации ветеранов-подводников возложили цветы к мемориалу морякам, погибшим в мирное время.

Собравшиеся почтили память погибших моряков минутой молчания.

«Это большая трагедия для Мурманской области и всей России, потому что ребята, которые погибли, они со всех регионов Российской Федерации», - сказал журналистам председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой по окончании митинга.

Вице-губернатор Евгений Никора отметил, что «в ближайшее время будут определены списки (семей погибших), конечно, будем помогать». Он подчеркнул, что жители Мурманской области «всегда имели особое отношение к флоту, ко всему, что происходит на флоте - к праздникам и победам, к таким бедам и горестям».

А вот по мнению председателя областной общественной организации ветеранов подводного флота и моряков-подводников ВМФ вице-адмирала Юрия Бояркина, необходимо дождаться выводов специальной комиссии, которая расследует обстоятельства трагедии, а не спешить с субъективными оценками произошедшего. Он отметил, что подводников «не понять тем, кто на берегу».

В связи с трагедией, которая произошла в Баренцевом море, Юрий Бояркин предполагает, что список имён подводников на мурманском мемориальном комплексе «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время» будет дополнен именами погибших 1 июля.