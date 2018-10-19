Подводные крейсеры Северного флота на учении в Баренцевом море отработали торпедирование субмарины условного противника

Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота выполнили задачи противолодочного учения по плану подготовки экипажей в летнем периоде обучения.

Как сообщает пресс-служба СФ, подводники действовали в полигонах флота в Баренцевом море.

Они отработали подводное маневрирование, поиск и слежение за подводной лодкой с использованием гидроакустического вооружения, а также торпедную атаку в условиях противодействия противника.

Противолодочная подготовка является обязательным элементом курса подготовки экипажей всех подводных лодок, в том числе атомных подводных ракетных крейсеров, основным предназначением которых является применение их ракетных комплексов.