«Подводный флот» еще загрязняет Арктику

Сегодня на территории Арктической зоны России находятся 16 объектов накопленного вреда окружающей среде, 12 из них - затонувшие суда в Кольском заливе, сообщает Fishnews.

В Архангельске прошел VI Международный форум «Арктические проекты - сегодня и завтра». На пленарной сессии выступил с докладом директор Всероссийского НИИ охраны окружающей среды «Экология» Сергей Фокин.

Он рассказал, что пока в государственном реестре объектов накопленного вреда окружающей среде 121 объект, в том числе 16 в Арктической зоне.

По словам главы института, 13 таких объектов находятся в Мурманской области (12 затонувших судов и металлоконструкций в Кольском заливе и пометохранилище бывшей птицефабрики), один - в Республике Саха (Якутия) (свалка металлолома в поселке Тикси), два - в Ненецком автономном округе (территория поселка Амдерма, в том числе акватории порта и безымянной реки).

Как сообщили в пресс-службе Минприроды, в Арктике накоплено более 360 тыс. тонн отходов на площади более 2 тыс. га и на акватории площадью 206 кв. км (в Кольском заливе).

ВНИИ «Экология» с 2015 г. выполняет функции государственного заказчика по ликвидации результатов прошлой хозяйственной деятельности. В том числе на территории Арктической зоны.

По распоряжению правительства институт уже провел ряд мероприятий, отметил Сергей Фокин. Так, реализован пилотный проект по ликвидации ущерба от несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива. Завершен первый этап работ по очистке заповедника «Ненецкий» и восстановлению естественных ландшафтов в дельте Печоры на прилегающей ООПТ. Также ликвидированы накопленный вред на архипелаге Земля Франца-Иосифа и нефтяное загрязнение в водоохранной зоне ручья Кузнецов в Мезенском районе Архангельской области.