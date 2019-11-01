Мурманская область. Арктика01.11.19 07:45
Подводный крейсер «Князь Владимир» успешно выполнил испытательную торпедную стрельбу в Белом море
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир» проекта «Борей-А» успешно выполнил испытательную торпедную стрельбу в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море.
Стрельба производилась по судну-мишени из подводного положения. Ее выполнение обеспечили силы Беломорской военно-морской базы.
Ранее, 29 октября, экипаж РПКСН «Князь Владимир» выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
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