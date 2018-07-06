Подводный крейсер «Орел» готовят к параду в Санкт-Петербурге

Атомный подводный ракетоносец «Орёл» придёт с Северного флота и будет самым большим участником парада в Санкт-Петербурге, посвященного Дню Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. «Экипаж крейсера проводит необходимую подготовку к переходу на Балтику», - сказал собеседник агентства.

Подлодка придёт в Санкт-Петербург впервые. «Орёл» - станет самым большим участником парада с надводным водоизмещением почти 15 тысяч тонн. Второй по размеру корабль - ракетный крейсер «Маршал Устинов» водоизмещением более 11 тысяч тонн, который придёт на парад с Северного флота вместе с фрегатом «Адмирал Горшков». Кроме того, в ордере кораблей первого ранга можно будет увидеть большой противолодочный корабль «Североморск».

На парад придет большой десантный корабль «Иван Грен», недавно принятый в состав ВМФ. Из Балтийска скоро прибудут корвет «Сообразительный» проекта 20380 и сторожевик «Адмирал Макаров». Своё место на праздничном рейде займёт разведывательный корабль «Иван Хурс», будут представлены противодиверсионные катера семейства «Грачонок», малые ракетные корабли проектов «Буян-М» и «Каракурт». В параде также поучаствуют две дизель-электрических субмарины Балтийского и Северного флотов проекта 877 «Палтус».

Зрители и участники Главного военно-морского парада также смогут увидеть патрульные и десантные катера, рейдовый, базовый и морской тральщики, ракетные катера семейства «Молния» и другие корабли. Ранее сообщалось, что всего в параде будут задействованы более 40 боевых кораблей, в том числе 18 новейших, а также 25 самолётов и вертолётов.