Поджогом двери квартиры житель Североморска отомстил мурманчанке

В дежурную часть обратилась жительница Мурманска, 1975 года рождения, которая сообщила о том, что ей путем поджога был причинен имущественный ущерб на сумму 17450 рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что пожаром была повреждена входная дверь квартиры, в которой проживает потерпевшая. Сотрудники полиции, опросив женщину, установили, что в противоправных действиях есть основания подозревать мужчину, который производил ремонтные работы в ее квартире. Выяснилось, что между потерпевшей и мужчиной произошел конфликт, связанный с работой, проделанной им в квартире.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску установили жителя города Североморска, 1977 года рождения, и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый в содеянном признался. Он пояснил, что из-за возникшего конфликта, связанного с претензиями по проделанной им работе, он, таким образом, решил отомстить потерпевшей. Мужчина поджог придверный коврик, однако, огонь быстро распространился на дверь.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.