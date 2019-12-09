Мурманская область. Арктика09.12.19 08:00
В п.Зеленоборском 7 декабря открыли движение по новому мосту. Новый мост длиной
347 метров проложен через канал Княжегубской ГЭС.
Поехали по новому мосту
В п.Зеленоборском 7 декабря открыли движение по новому мосту. Новый мост длиной
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