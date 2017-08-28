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Мурманская область. Арктика28.08.17 11:20

«Поэтическая табуретка» в городе металлургов стала заметной на поэтической карте России

26 августа в  Мончегорске в парке имени Сергея Бровцева выступили авторы из России, Индонезии и Финляндии. Вопреки прогнозам синоптиков, погода в городе металлургов преподнесла приятный сюрприз – весь день было тепло.

«Каждый раз, когда приезжаю в Мончегорск, у меня возникает ощущение маленького чуда. Второй год подряд вместо дождей и ураганного ветра у нас солнечно, – поделилась Марина Смирнова. – А интерес людей к фестивалю показывает, насколько востребованы подобного рода истории в нашей стране. В регионах огромный запрос на культурные события, и, что еще более важно, огромный культурный потенциал. Мы счастливы, что помогаем реализовать этот потенциал, видим в этом свою миссию: не столько «нести культуру в массы», сколько помогать людям творить и открывать новые имена».

С нетерпением гости праздника ждали выступление артиста театра и кино Андрея Носкова, который впервые посетил Мончегорск. «Я решил читать стихи без особой подготовки – так, как чувствую. Мне кажется, это самое правильное!» – поделился Андрей. После выступления известного артиста все желающие смогли получить автограф и сфотографироваться на память.

Почётным гостем фестиваля «Табуретка» стал Вилле Хютёнен. Известный финский поэт подготовил специальную программу, посвященную этнофутуризму, в которой были совмещены современное искусство и классическая школа.

Программа была очень насыщенной: дорожки парка превратились в импровизированные сценические площадки, где гости праздники слушали редкие записи голосов Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Роберта Рождественского и других известных поэтов, принимали участие в литературном квесте, создавали свои собственные озвученные мультфильмы в специальной программе и пробовали написать стихотворения, используя фразы из газет.

Одним из главных подарков для жителей Мончегорска и гостей фестиваля стала инсталляция «Код земли», подготовленная художниками из Москвы Еленой Демидовой и Максом Калмыковым. Вдохновили на эту работу предоставленные компанией «Норникель» и Мастерской художественной обработки камня «Золотое сечение» керны – образцы горных пород, полученные при геологоразведке. Каждый желающий смог вложить их в специальный прибор, который считывает с образца горной породы информацию, а затем переводит рисунок с керна в текст. В результате получаются стихи.

«Норникель» внедряет новые технологии, занимается культурой производства. А в словосочетании «культура производства» на первом месте все-таки слово «культура», – рассказывает директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников. – Мы понимаем, что без высокого культурного уровня сегодня невозможно быть человеком успешным, состоявшимся. И также в бизнесе: по-настоящему успешна та компания, сотрудники которой имеют возможность реализовать свой творческий потенциал не только в профессии, но еще и в общественном, в культурном пространстве. Мы по мере сил эти возможности создаем, так что наша поддержка такого события, как «Табуретка», вполне очевидна».

После появления в парке имени Сергея Бровцева необычного арт-объекта – «поэтической табуретки», придуманной жительницей города металлургов Оксаной Китаевой – Мончегорск стал заметен на поэтической карте России. «Культурная среда нашего города генерирует свои ценности и щедро делится ими со всеми, одновременно впитывает в себя искусство всего мира. И в этом процессе роль таких мероприятий как фестиваль «Табуретка» не просто большая, она определяющая», – отмечает глава города Мончегорска Дмитрий Староверов.

 

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