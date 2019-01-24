Поэтический марафон «Жизнь меня по Северу носила» посвящён Николаю Рубцову

22 января в рамках IV Областных Рубцовских чтений в Городской библиотеке «Центр–Книга» Снежногорска для учащихся школы № 269 прошёл поэтический марафон «Жизнь меня по Северу носила». Школьникам рассказали о жизни, судьбе и творческом пути поэта. В авторском исполнении прозвучали стихи «Мы будем свободны как птицы», «Я буду скакать по холмам…» и другие.

Не все ребята знали, что автором текстов таких популярных песен, как «В Горнице моей», «Я буду долго гнать велосипед», «Зимняя сказка» является Николай Михайлович. Участники поэтического марафона подготовили любимые стихи поэта, и каждый смог выступить, выразительно прочитав произведение. Лучшие чтецы были награждены призами.

В это де день в центре города высадился «поэтический десант», в состав которого вошли сотрудники библиотеки и волонтеры отряда «Единомышленник» школы № 269. Ребята задавали жителям города вопросы о жизненном и творческом пути автора, зачитывали отрывки произведений, раздавали листовки, напоминали, что имя Рубцова тесно связано с Кольским Севером. Поэт служил на Северном флоте в Североморске с 1955 по1959 годы. И именно здесь, в газетах «На страже Заполярья», «Комсомолец Заполярья», в журнале «Советский моряк», альманахе «Полярное сияние» его стихи были напечатаны впервые.