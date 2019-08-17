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Мурманская область. Арктика17.08.19 07:00

«Поезд молодёжной культуры» - в Мурманске стартуют проекты в сфере современного искусства

I областной фестиваль «Поезд молодёжной культуры», проекты «Поэзия со вкусом», «Дом художника. История Ёльк» и «Дом художника. Екатерина Новикова: Странники в ночи» – четыре новых проекта в сфере современного искусства были представлены сегодня на пресс-конференции в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Региональный проект по поддержке современного искусства – одно из направлений инициированного врио губернатора Андреем Чибисом плана 100 шагов правительства Мурманской области.

«В рамках утверждённого плана на площадках областных и муниципальных учреждений культуры пройдут квест-игры и экскурсии, литературные стендапы, мастер-классы, различные творческие проекты. В августе состоится поэтическая встреча, большой культурный фестиваль, на профессиональных выставочных пространствах областных музеев откроются две персональные выставки молодых мурманских художников. Всего до конца 2019 года будет реализовано 10 проектов по современному искусству», – отметил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Литературный вечер «Поэзия со вкусом» пройдет уже 18 августа. В рамках встречи молодые поэты региона прочтут собственные стихи, обсудят современные поэтические направления и пообщаются с единомышленниками. Мероприятие стартует на площадке областной «Кировки» в 14.00.

20 августа в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее откроется персональная выставка молодой художницы Екатерины Новиковой «Странники в ночи». В экспозиции будут представлены графические работы, выполненные на бумаге с использованием гелевой ручки, карандаша, туши, пера и маркеров.

Персональная выставка Екатерины Кузнецовой начнёт работу 21 августа в 18.00 в культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея. Екатерина создает свои картины под творческим псевдонимом «Ёльк», занимается современным искусством и интерьерной живописью, пишет абстракции в технике флюид арт (жидкий акрил), резин арт (эпоксидная смола), а также создает фактурные (объёмные) картины, используя каменную, стеклянную крошку и полудрагоценные камни.

Первый областной фестиваль «Поезд молодёжной культуры» – масштабное креативное пространство, где любой желающий сможет продемонстрировать свое творчество и пообщаться с коллегами из разных уголков региона. Участники выступят на музыкальной, танцевальной, народной и art-площадках. Также будет работать лайф-пространство со спортивным направлением, тематическая площадка по всем видам добровольческой деятельности, а также профориентационная площадка. Специальный железнодорожный состав филиала ОАО «РЖД» – Октябрьской железной дороги доставит участников во все точки проведения фестивальных мероприятий: 30 августа – в Кандалакшу, 31 августа – Оленегорск, 1 сентября – Мурманск. Участников и гостей ждут выставки, показы одежды, мастер-классы, концертные выступления, соревнования и конкурсы.

 

 

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