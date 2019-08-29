«Поезд молодёжной культуры» отправляется в путь!

Вы не ослышались. Совсем скоро настоящий поезд с самыми творческими пассажирами Мурманской области отправится в фестивальное путешествие. Заинтересовались? И мы тоже! Поэтому пригласили сегодня, 29 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» у нас в гостях председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. Он расскажет нам об этом необычном мероприятии и поделится планами на предстоящий культурный сезон в Заполярье. Не пропустите, будет интересно.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.