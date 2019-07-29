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Мурманская область. Арктика29.07.19 11:14

Поездки на поездах для северян станут комфортнее, а авиаперелеты – дешевле

Поездки из Мурманска в Москву и Санкт-Петербург на поезде для северян станут комфортнее: с 2020 года на направлениях начинают курсировать 48 двухэтажных вагонов. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Теперь необходимо рассмотреть дополнительные возможности, как обеспечить повышенный комфорт на маршрутах, связанных с выездом северян в отпуска», – подчеркнул Андрей Чибис и дал соответствующее поручение профильному ведомству.

Кроме того, успешно решается вопрос снижения цен на авиабилеты для жителей региона – с октября текущего года авиакомпания «Победа» начинает перевозки по маршруту «Москва – Мурманск», минимальная стоимость билета в одну сторону – 3100 рублей. Продажи билетов уже открыты.

Напомним, проблему комфорта железнодорожных переездов и доступности авиабилетов врио губернатора Андрей Чибис обсуждал с Максимом Акимовым в ходе недавнего визита вице-премьера в Мурманскую область.

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