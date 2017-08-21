Мурманская область. Арктика21.08.17 07:30
Погиб подросток, получивший смертельный разряд тока во время зацепинга
Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на станции «Кандалакша». Проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, подросток залез на цистерну вагона грузового поезда в результате чего получил электротравму. От полученных травм он скончался, сообщает Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
Не исключено, что погибший подросток занимался модным, но опасным зацепингом.
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-Нам интересно Ваше мнение11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 535 человек
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