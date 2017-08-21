Погиб подросток, получивший смертельный разряд тока во время зацепинга

Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка на станции «Кандалакша». Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, подросток залез на цистерну вагона грузового поезда в результате чего получил электротравму. От полученных травм он скончался, сообщает Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Не исключено, что погибший подросток занимался модным, но опасным зацепингом.