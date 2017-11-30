По факту ДТП в Кандалакшском районе с тремя погибшими проводится проверка.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, сегодня около 9.30 на 84-85 км автодороги «Кандалакша-Алакуртти» по предварительной информации водитель автомобиля «Тойота Камри» 1993 года рождения, двигаясь со стороны г. Кандалакша в сторону с. Алакуртти, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-2111».

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, водитель автомобиля «ВАЗ-2111» - женщина 1973 года рождения и её пассажир – женщина 1984 года рождения, сидевшая на переднем сиденье, в результате столкновения с иномаркой погибли на месте ДТП. Ещё одна пассажирка 1990 года рождения, находившаяся на заднем сиденье автомобиля «ВАЗ-2111», была госпитализирована. Девушка от полученных травм скончалась в медучреждении. Установлено, что погибшие пассажирки автомобиля «ВАЗ-2111» не были пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавший в результате ДТП водитель «Тойота Камри» был доставлен в медучреждение, обслужен амбулаторно. На момент ДТП мужчина был трезв, что подтвердило проведенное освидетельствование.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.