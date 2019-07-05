Погибших подводников наградили государственными наградами РФ
Президент РФ Владимир Путин вчера подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором говорится, что за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание «Героя Российской Федерации:
ВОСКРЕСЕНСКОМУ Андрею Владимировичу – капитану 1 ранга (посмертно),
ОПАРИНУ Денису Александровичу – капитану 1 ранга (посмертно),
СОЛОВЬЁВУ Дмитрию Александровичу – капитану 2 ранга (посмертно),
СОМОВУ Константину Юрьевичу – капитану 1 ранга (посмертно).
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить:
Орденом Мужества
АБАНКИНА Владимира Леонидовича – капитана 1 ранга (посмертно),
АВДОНИНА Александра Валерьевича – капитана 2 ранга (посмертно,)
ВАСИЛЬЕВА Александра Сергеевича – подполковника медицинской службы (посмертно),
ДАНИЛЬЧЕНКО Сергея Петровича – капитана 1 ранга (посмертно),
ДОЛОНСКОГО Дениса Владимировича – капитана 1 ранга (посмертно),
ДУБКОВА Михаила Игоревича – капитан‑лейтенанта (посмертно),
ИВАНОВА Константина Анатольевича – капитана 1 ранга (посмертно),
КУЗЬМИНА Виктора Сергеевича – капитана 3 ранга (посмертно),
СУХИНИЧЕВА Владимира Геннадьевича – капитана 3 ранга (посмертно),
ФИЛИНА Николая Ивановича – капитана 1 ранга (посмертно)».