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Мурманская область. Арктика05.09.17 16:21

Погода и глава администрации Мурманска торопят строителей

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству пешеходной связи вдоль Семёновского озера. В рабочей встрече приняли участие представители общественной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Пешеходная связь соединит набережную с памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Уверен, благоустроенная зона отдыха станет одним из любимых мест мурманчан, – отметил глава администрации областного центра Андрей Сысоев.

Строители уже выполнили планировку территории, обрезку кустарников, другие подготовительные работы и приступили к разработке котлованов под фундаменты смотровой и детской площадок, а также траншей под прокладку инженерных сетей.

– Принимая во внимание суровые климатические условия и короткий сезон работ из-за погодных условий в Мурманске, было принято решение разделить реализацию проекта на две части. Первая очередь будет завершена до ноября этого года, остальную часть работ выполнят в следующем году, – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

В дальнейшем предполагается создание широкой аллеи, ведущей от остановки общественного транспорта к смотровой площадке. Здесь разместятся игровой комплекс для детей дошкольного возраста, зона уличных тренажеров и воркаута, а также волейбольно-баскетбольная площадка, которую в зимнее время можно использовать как каток.

Для пешеходов и велосипедистов появятся автодорожные знаки и разметка. На территории будет установлено 50 скамеек и 60 светильников на опорах освещения. Для безопасности предусмотрены видеокамеры.

– Задача подрядчика – сохранить хороший темп работ и уложиться в установленные сроки, – подчеркнул член общественной комиссии, депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – Контроль со стороны городских властей и общественности необходим, чтобы совместными усилиями реализовать такой важный и нужный мурманчанам проект.

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