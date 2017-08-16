Погода в Мурманской области - ни дня без дождей

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни на погоду Кольского полуострова будут оказывать влияние две барические системы – серия циклонов, смещающихся с районов Норвежского моря в Баренцево, и антициклон на севере европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода, местами пройдут дожди.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11º, при прояснении от 0 до +5º, днём +14+19°.

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По данным наблюдений на 14 августа уровни воды на реках Кольского полуострова выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-40 см, на реке Умба - выше на 80 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 12-17°, на горных реках 6-8°. Температура воды в реке Кола 14 августа в 8 часов была равна 15°.