Погода в Мурманской области - зима борется с осенью

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 октября ожидается смещение активного циклона с Северного моря в северо-восточном направлении. По Мурманской области, с приближением циклона и атмосферных фронтов, ожидаются интенсивные осадки, усиление ветра, ночью 25 октября преобладающая температура воздуха -2-7°, с повышением в дальнейшем до +3° -2°.

Завтра, 25 октября, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Днём мокрый снег, дождь, на юге сильный. Ветер ночью восточный умеренный, днём северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -1 до +4°. Гололедица, местами сильная.