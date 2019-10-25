Погода в Мурманской области - зима наступает

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с юга Скандинавии. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, порывистый ветер, температура воздуха от +2 до -3°.

27 и 28 октября наш регион будет находиться в тыловой части циклонической депрессии: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха -3-8°, ночью в отдельных районах понижение до -10-15°.

Завтра, 26 октября, будет облачная погода. Мокрый снег, дождь, на юге сильный. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2°. Гололедица, местами сильная.