Погода в Мурманской области – лучше и не надо

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять область повышенного атмосферного давления. В этот период будет преобладать ясная без осадков погода.

Завтра, 22 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.