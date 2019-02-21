Мурманская область. Арктика21.02.19 18:02
Погода в Мурманской области – лучше и не надо
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять область повышенного атмосферного давления. В этот период будет преобладать ясная без осадков погода.
Завтра, 22 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.
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