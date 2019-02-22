Мурманская область. Арктика22.02.19 18:02
Погода в Мурманской области – теплеет и мокрым снегом закидает
Как сообщает Мурманское УГМС, 23-25 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По периферии циклонов на наш регион будут смещаться тёплые атлантические воздушные массы. В этот период по Мурманской области ожидаются оттепели и осадки преимущественно в виде мокрого снега.
Завтра, 23 февраля, будет облачная погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -6-11°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.
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