Погода в Мурманской области – теплеет и мокрым снегом закидает

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-25 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По периферии циклонов на наш регион будут смещаться тёплые атлантические воздушные массы. В этот период по Мурманской области ожидаются оттепели и осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Завтра, 23 февраля, будет облачная погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -6-11°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.