Погода в Мурманской области ещё сохраняет летний характер

Как сообщает Мурманское УГМС, 15 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием холодных воздушных масс, но в совокупности с юго-западным ветром, обусловленным южной периферией циклона в Баренцевом море, погода в нашем регионе сохранит вполне ещё летний характер.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+8°, днём+14+19°.

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По данным наблюдений на 14 августа уровни воды на реках Кольского полуострова выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-40 см, на реке Умба - выше на 80 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 12-17°, на горных реках 6-8°. Температура воды в реке Кола 14 августа8 часов была равна 15°.